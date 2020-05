W tym roku przypada 60. rocznica Wydarzeń Zielonogórskich. Postacią, która nieodłącznie się z nimi kojarzy, jest ks. Kazimierz Michalski. Był proboszczem parafii św. Jadwigi, który wraz z mieszkańcami Zielonej Góry stanął w obronie Domu Katolickiego. Miasto upamiętni duchownego – na placu przy konkatedrze stanie jego pomnik.

Monument jest już gotowy. Rozpoczęły się przygotowania do jego ustawienia – powstała brukowana ścieżka, skierowana w stronę kościoła.

To będzie pierwsza taka instalacja, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, gdzie pomnik nie będzie miał żadnego cokołu. Ksiądz Michalski zmierza do kościoła, spieszy się jak zwykle. Będzie też czuwał nad swoim kościołem, czyli nad konkatedrą. Zatem każdy, kto będzie przechodził skwerem przy konkatedrze, będzie mógł albo zrównać krok z księdzem Michalskim, albo też go dogonić. Mamy pomnik, który jest bardzo blisko ludzi, który jest pokryty przepiękną patyną.