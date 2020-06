Symulator wiatru, modele serca i szczęki czy labirynt luster to stanowiska, które pojawiły się w Centrum Przyrodniczym. W ramach ponownego otwarcia placówki możemy nie tylko oglądać nową wystawę, ale również jej dotknąć. Ekspozycja pod nazwą „ZOOM” składa się z 87 stanowisk zebranych w cztery grupy tematyczne.

W części nazwanej „Moje ciało” możemy na przykład siłować się na rękę z wirtualnym przeciwnikiem, a w dziale „Mój świat” – zobaczyć, na czym polega zjawisko dnia i nocy.

Wystawa „ZOOM” nawiązuje do detalu i od detalu przechodzimy do coraz wyższych poziomów organizacji naszego życia. Interesującym eksponatem jest duży model serca. Mamy stanowisko do siłowania się na rękę, labirynt luster – to jest dział „Moje ciało”. Natomiast na pierwszym piętrze, na górze, jest bardzo dużo ciekawych stanowisk. Zaproponowałabym symulator trzęsienia ziemi, powstawania wiatru, fal, mamy stację meteo – naprawdę bardzo dużo interesujących i bardzo zróżnicowanych stanowisk.