– Nie wsiadamy na karuzelę z obietnicami wyborczymi – mówili dziś przedstawiciele „Trzeciej Drogi” koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni.

Dziś oficjalnie ogłoszono nazwiska tych, którzy zajmą czołowe miejsca na listach wyborczych. „Jedynką” w regionie będzie Maja Nowak wywodząca się z ugrupowania Szymona Hołowni.

Nie chcemy politycznego fast foodu. Chcemy zaproponować zdrowe propozycje dla Polski. Ważne jest dla nas wprowadzenie nowych osób do parlamentu. Chcemy, żeby byli to ideowcy, społecznicy w swoich dziedzinach. Według nas skuteczną strategią zwycięstwa jest “Trzecia Droga”, czyli najstarsza partia w Polsce idąca do wyborów z najnowszą partią w Polsce.