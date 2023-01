Scena lalkowa Lubuskiego Teatru jest już prawie gotowa. Obecnie wykonywane są ostatnie poprawki, a później rozpocznie się wyposażanie budynku. Kiedy zobaczymy pierwszy spektakl? Trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Głównym wykonawcą budynku jest firma Exalo. Władze teatru są zadowolone z tej współpracy, ponieważ wszystko idzie zgodnie z planem. O szczegółach mówi Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru.

Jesteśmy po serii odbiorów. Po kolei wszystkie dyscypliny – elektryczna i różne inne – są odbierane. No i co jakiś czas, jak to przy takich dużych budowach, pojawiają się jakieś drobne usterki, które są likwidowane, naprawiane. W 98 procentach wszystko jest gotowe.

Gotowe jest także podwórko wokół sceny – została położona kostka brukowa i powstały miejsca na tereny zielone. To jednak nie koniec prac, na początku lutego Lubuski Teatr dostanie decyzję dotyczącą dofinansowania zakupu wyposażenia Sceny Lalkowej i wtedy nastąpi ostatni etap przed zapraszaniem na nowe spektakle.

Szykujemy się na otwarcie, takie oficjalne, z nowym sezonem, dlatego że jeżeli w lutym zapadną decyzje o przyznaniu nam pieniędzy, wtedy dopiero ogłosimy przetarg na firmę, która zainstaluje sprzęt. Sprzęt to znaczy sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, fotele i wtedy to wszystko będzie gotowe.

Aby teatr lalkowy działał sprawnie konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych osób z odpowiednim doświadczeniem. Jednak w Lubuskim Teatrze pracuje już kilka wykwalifikowanych w tym kierunku aktorów.

Będzie mi potrzebny szef takiej sceny, to nie jest moja domena – teatr lalek. Będziemy prezentować różne konwencje teatru lalek. Nie będziemy musieli budować nowego zespołu, ponieważ sporo naszych aktorów, to są aktorzy lalkarze i aktorzy dramatyczni. Jedni mają łączone dyplomy, inni stricte dyplomy lalkarskie, więc znają się na fachu.

W pracy sceny lalkowej będą mogli uczestniczyć uczniowie szkół teatralnych, aby rozwijać swoje umiejętności i zyskiwać doświadczenie. Jeśli wszystko się uda, pierwsze spektakle lalkowe będą do obejrzenia już we wrześniu.