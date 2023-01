Po raz szósty już Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zachęca do udziału w projekcie “Eko choinka”. Idea akcji jest prosta – naturalne drzewka bożonarodzeniowe zamiast na śmietnik, trafiają w ręce eko patrolu. A następnie zamieniają się między innymi w eko … nawóz.

Mówi Ewelina Fabiańczyk, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Ten nawóz jest później wykorzystywany w mieście, ale nie tylko. Mogą go otrzymać również mieszkańcy Zielonej Góry. I to jest główna idea tej akcji – recykling i użyteczne wykorzystanie tych choinek.

A naturalne choinki od zielonogórzan odbierają pracownicy ZGK. Bo akcja “Eko choinka” jest prowadzona właśnie we współpracy z tą spółką miejską. Ale eko nawóz to nie wszystko. Leśnicy rozdają zielonogórzanom także drewniane krążki, które są surowcem do artystycznej twórczości. Później takie drewniane ozdoby trafiają na różnego rodzaju akcje charytatywne.

Krążki, które trafiają do artystów, są różnej wielkości. Wykonawcy sami decydują co z nimi zrobią, jak je ozdobią, z cym połączą. A później sami także decydują na jaką akcję charytatywną ich dzieło trafi.

Dodajmy, że finał akcji eko choinka zaplanowano na 25 stycznia. Tradycyjnie już wydarzenie odbędzie się przy ratuszu i leśnicy zapraszają do udziału wszystkie zielonogórskie szkoły i przedszkola.