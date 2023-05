Tylko dwa zespoły w stawce Jako klasy okręgowej wyprzedza Drzonkowianka Racula. Drużynę od pięciu meczów prowadzi doświadczony trener Andrzej Michalski.

Pod jego wodzą zespół wygrał raz, raz też zremisował i trzykrotnie przegrał. Nie ma co kryć, utrzymanie jest niemal niemożliwe. Michalski w programie Piłkarska Zielona Góra zapowiadał walkę do końca.

Dopóki piłka w grze, ale będzie bardzo ciężko. To są młodzi chłopcy, którym brakuje doświadczenia, a nie ma wsparcia wśród seniorów. Mamy też problemy z bramkarzem i nie wiem, kto stanie w bramce. Problemy są olbrzymie.

Doświadczony trener ma opinię szkoleniowca, który potrafi gasić pożary i odwracać trudne sytuacje w tabeli prowadzonych przez niego zespołów.

Tu może się nie udać, bo zespół jest młodziutki. Poza tym to są chłopcy, który nie mieli szkolenia od początku. Treningi dwa razy w tygodniu, to nie spełnią oczekiwań nawet na poziomie klasy okręgowej. Trenujemy teraz trzy razy w tygodniu. Trener Piechniczek powiedział kiedyś, że jak masz trenować dwa razy w tygodniu, to lepiej, żebyś w ogóle nie trenował.