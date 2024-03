Na terenie kąpieliska H2Ochla będzie można nie tylko się zrelaksować, ale i solidnie zmęczyć na torze przeszkód, który jest rozbudowaną wersją klatki „ninja” znajdującej się w parku Tysiąclecia.

W Ochli będzie można szykować się do biegów z przeszkodami lub zmagań w stylu „Ninja Warrior”. – Będzie można plażować, a przy okazji potrenować – zachęca radny Rafał Kasza, jeden z pomysłodawców drążków, drabinek i urządzeń, z którymi zmierzą się śmiałkowie.

To urządzenie powstało w centrum plaży, gdzie jedni będą mogli się relaksować, ale przy okazji będzie można zrobić trening. To fajne połączenie i myślę, że to będzie bardzo mocno eksploatowane urządzenie.