Czwarte miejsce – to sukces czy porażka? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do Tomasza Walczaka.

Kierownik żużlowców RM Solar Falubazu Zielona Góra był gościem porannej „Rozmowy na 96FM”. Walczaka pytaliśmy o ocenę minionego sezonu, który przypomnijmy, zakończył się bez medalu.

Jeżeli rozpatrujemy to w kategoriach początku sezonu, to jest to sukces. Drużyna, która miała się bić tylko o utrzymanie, nagle splatała wiele niespodzianek i awansowała do czwórki. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i te dobre wyniki chcieliśmy przekłuć w medal. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.