Jeszcze tylko do wtorku 21 lutego możecie ustawiać się w kolejce po zrębki od Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jak już Was wcześniej informowaliśmy – spółka prowadzi na nie zapisy. Przypomnijmy – zrębki powstają z choinki bożonarodzeniowej, która jeszcze niedawno stała przy ratuszu.

U źródła, czyli w ZGK, postanowiliśmy zapytać do czego takie zrębki mogą się przydać? Mówi Agnieszka Miszon.

Jeśli jesteście chętni na zrębki – piszcie do ZGK maila na adres promocja@zgk.net.pl. Pracownicy spółki przypominają o podaniu w wiadomości ile worków zrębków potrzebujecie, swojego numeru telefonu oraz adresu. Co ważne – ZGK ma w tym roku maksymalnie po 5 worków zrębków na jedno gospodarstwo domowe. Zapisy potrwają do 21 lutego lub do wyczerpania zapasów. W piątek rano było chętnych już na 600 worków zrębków z 1000 ogółem przygotowanych.