Koncerty na scenie, dmuchane zamki, kreatywne zabawy i warsztaty – to tylko niektóre z atrakcji, które czekały podczas Magicznego Pikniku w Przylepie. Dokładniej na lotnisku. Organizatorzy imprezy dla dzieci postanowili połączyć przyjemne z pożytecznym.

I oprócz atrakcji dla najmłodszych, były też konsultacje społeczne dotyczące terenu rekreacyjno – sportowego na Czarkowie. Mówi Filip Gryko, radny miasta Zielona Góra.

Mamy piękny teren na Łężycy. Tam brakuje terenów sportowych. Są trzy koncepcje. Mieszkańcy sami wybiorą co jest według nich najlepsze. To jest duży teren do zagospodarowania, około 3 hektarów.