Od soboty, 29 kwietnia aż do 7 maja będzie można zwiedzać i smakować. Przed nami długi weekend i trzecia edycja Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic.

Piwnice winiarskie w Zielonej Górze będą otwarte od jutra do środy, w godz. 12:00-22:00, z wyjątkiem 3 maja, kiedy będzie można zwiedzać i degustować do 20:00. W tym roku w samej Zielonej Górze będzie dostępnych osiemnaście piwnic i winnic w różnych częściach miasta. To więcej niż przed rokiem.

Troszkę więcej, bo doszło kilka nowych piwnic, które się wyremontowały przez ten rok, m.in. Srebrna Góra czy przy ul. Lisowskiego. W zeszłym roku mieliśmy mapę Polski i goście zaznaczali na takiej mapie, skąd przyjeżdżali. Były pinezki ze wszystkich rejonów Polski.

– mówił Bartłomiej Gruszka, prezes Fundacji Tłocznia. Jednak nie tylko na enoturystów czekają winiarze, co podkreśla Szymon Płóciennik z Gazety Wyborczej, jeden z inicjatorów wydarzenia.

Proszę się nie bać, jeśli państwo się nie znacie na winie, to wystarczy mieć w sobie taką chęć, żeby się czegoś dowiedzieć. Nie trzeba być ekspertem. Jeśli macie chęć, to wszystkiego się dowiecie.

W dniach 4-7 maja będą otwarte winnice na terenie województwa lubuskiego. Przyjazd do Zielonej Góry jako gość specjalny zapowiedział Robert Makłowicz. Pełną listę zielonogórskich winnic znajdziecie poniżej.

1. Piwnica Johanna Jeremiasa Seydela – ul. Wodna 32 – Miłosz

2. Zajazd Pocztowy – ul. Jedności 78 – Aris

3. Piwnica Alexandra Krumnowa – plac Matejki 21 – Bergkolonie, Dzika Winnica, Pod Basztą, Vineas Montis

4. Piwnica Gustava Seelera – plac Matejki 2 – Międzypole

5. Piwnica Carla Engmanna – ul. Wrocławska 7 – Julia, Senator

6. Piwnica Ernsta Mühle – park Sowińskiego – Ingrid, Trojan

7. Dom Stanów Ziemskich – ul. Sikorskiego 6 – Hiki, Marcinowice, Pod Wieżą

8. Srebrna Góra – plac Słowiański 10 – Folwark Pszczew, Od Nowa, Saint Vincent

9. Plac Słowiański 26 – Winnogóra

10. Lisowskiego 14 – Saganum

11. Piwnica Försterów – Jedności 3 – Cantina, Pod Winną Górą

12. Dawny hotel Reichsadler – Jedności 10 – Adam Płoński

13. Grottgera 1 – Mozów, Wzgórza Cisowskie

14. Grottgera 3 – Łukasz, Marcus

15. Jazz Kino – ul. Sobieskiego 14 – Vae Soli

16. Winiarnia Bachus – Stary Rynek 1 – Winne Tarasy

17. Piwnica Ernsta Theodora Franke – ul. Kupiecka 22 – Bachusowe Pole, Na Leśnej Polanie

18. Sala Szeptów – ul. Sowińskiego 3 – Kinga, Żelazny