Elżbieta Anna Polak, Krystyna Sibińska, Katarzyna Osos, Anita Kucharska – Dziedzic i Maja Nowak – to nazwiska pięciu lubuskich posłanek z trzech różnych ugrupowań. Ale za to o podobnych poglądach jeśli chodzi o prawa kobiet i przyszłość Polski, w tym naszego regionu. Dlatego też w poniedziałek 27 listopada przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi zawiązały pakt. I to babski.

Nie od dziś mówi się nawet, że gdzie diabeł nie może, tam … baby pośle. Co zatem lubuskie posłanki mają w planach? Między innymi wsparcie pań w zbliżających się wyborach samorządowych – mówi Katarzyna Osos, posłanka PO.

Polityka to jedno. Lubuskie posłanki chcą wspierać kobiety także w codziennych obowiązkach i prawach. W tym jeśli chodzi o przemoc domową. Posłanki zapowiadają również aktywność w terenie i zarówno spotkania informacyjne, jak i szkoleniowe.