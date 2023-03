Za nami Dzień Otwarty na Uniwersytecie Zielonogórskim. I to dosłownie otwarty, bo wydarzenie odbyło się po raz pierwszy w formie stacjonarnej po pandemicznej przerwie. Tegoroczne wydarzenie przyciągnęło w mury naszej uczelni, dokładniej do budynku A-29 na kampusie A, blisko dwa tysiące uczniów z najróżniejszych szkół średnich z Lubuskiego i nie tylko.

Organizacja takiego eventu była zatem niemałym wyzwaniem dla naszej uczelni. O szczegółach mówi Małgorzata Ratajczak – Gulba, szefowa biura promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jak podkreśla prof. Maria Mrówczyńska, prorektor ds. współpracy z gospodarką UZ, dzień otwarty to bardzo ważne wydarzenie dla naszej uczelni.

A co na to wszystko uczestnicy Dnia Otwartego, czyli uczniowie? O to zapytaliśmy Kasię i Patrycję.

Dodajmy, że oprócz oferty dydaktycznej podczas Dnia Otwartego zaprezentowane zostały również koła naukowe działające na naszej uczelni. Co prawda nie wszystkie – bo takich formacji mamy na UZ ponad 200 – ale działalność tych najbardziej aktywnych można było poznać od kuchni.