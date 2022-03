Czy rozmawiać z dzieckiem o wojnie? – to pytanie, które od kilku dni nurtuje rodziców oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Temat trudny i zarazem delikatny, bo każdy z nas chciałby chronić maluchy przed zbrodnią i śmiercią.

Według psycholog Pauliny Zamlewskiej – Lipiec z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonej Górze, wszystko zależy od wieku dziecka oraz czy samo chce poruszać ten temat. Dorośli nie powinni go narzucać.

Chciałabym przestrzec rodziców przed nadmiernym narzucaniem tematu. Bodźcowaniem tematu. Rozmowy w domu powinny mieć charakter uspokajający. Tak samo wspólnie spędzony czas, niech on będzie taki jak dotychczas. Bądźmy blisko siebie.

Z takim podejściem zgadza się między innymi Renata Rogacewicz, dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze. Kadra pedagogiczna tłumaczy dzieciom, co się dzieje w Ukrainie, jeśli maluchy same do tego tematu dążą.

Przede wszystkim d samego rana próbujemy w dzieciach wzbudzić poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ przychodzą z domu ekspresją. Oglądają w domu informacje, rodzice też różnie z nimi rozmawiają. Natomiast my staramy się odwracać ich uwagę i też mówić o tym, co dobre.

Co za tym idzie – pokazywanie dzieciom dobrych stron świata oraz uczenie ich w jaki sposób powinno się rozwiązywać nawet najmniejsze konflikty. Czyli bez agresji i wyrządzania krzywdy drugiej osobie.