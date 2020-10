Obiecał, że najmłodsi widzowie Lubuskiego Teatru będą mieć atrakcję dla siebie. Teraz przeszedł od słów do czynu. Dyrektor Robert Czechowski, wbił symboliczną pierwszą łopatę pod nową inwestycję – scenę lalkową. Powstanie ona na zapleczu instytucji, przy Placu Teatralnym.

Estrada będzie dostosowana do warunków pogodowych w sezonie zimowym i letnim.

W sezonach ciepłych, letnich, ściana zwrócona “twarzą” do Placu Teatralnego będzie otwierana. Do tej wolnej przestrzeni, która się wyłoni, będzie dostawiona scena plenerowa, którą już sprawdzaliśmy w czasie Lubuskiego Lata Teatralnego. Będziemy grali głównie spektakle plenerowe. Natomiast jak przyjdą zimne miesiące, zamykamy tę ścianę i wydobywamy z głębi fotele, widownię dla dzieciaczków. Powstanie wewnętrzna scena lalkowa, głównie dla dzieci. Scena będzie więc miała podwójną funkcję: letnią i zimową.

Bliskie sąsiedztwo Placu Teatralnego jest z jednej strony zaletą, ale z drugiej będzie wyzwaniem w czasie budowy – przyznaje Janusz Popiel, przedstawiciel firmy Exalo, wykonawcy inwestycji.

Wkoło mamy zagospodarowane już miejsce, które zostało niedawno zrewitalizowane. Wiadomo, że przy pracach budowlanych trzeba przywieźć materiał i będzie poruszał się ciężki sprzęt. Może to mieć jakiś wpływ na otoczenie, natomiast będziemy tak wprowadzić prace, żeby ten wpływ był jak najmniejszy. Oczywiście to, co się zniszczy, zostanie naprawione, bo pewne rzeczy mogą się wydarzyć.

Budowa nowej części teatru jest ostatnią w tej perspektywie finansowej tak dużą inwestycją kulturalną w regionie. Wcześniej samorząd województwa zajął się m.in. kwestią rozbudowy Filharmonii Zielonogórskiej.

To jeszcze nie koniec. Już w przyszłej perspektywie finansowej planujemy kolejne inwestycje w instytucje kultury. Teatr w Gorzowie już jest perełką, czas żeby taką perełką był teatr w Zielonej Górze. Już dziś przed konferencją powiedziałem dyrektorowi, żeby planował kolejne inwestycje, bo musimy te inwestycje doprowadzić do końca, po to, aby do maksimum wykorzystać środki z Unii Europejskiej.