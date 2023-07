Do wielkiego artystycznego wydarzenia szykują się aktorzy Teatru Lubuskiego. W najbliższy poniedziałek nasza ekipa wybiera się na najbardziej prestiżowy przegląd teatrów z całego świata – Fringe Festival w Edynburgu.

To wielkie wyróżnienie zarówno dla samych aktorów jak i dla naszej placówki. Przez cały sierpień aktorzy grać będą przed międzynarodową publicznością. -Wyjazd do Edynburga to olbrzymie przedsięwzięcie organizacyjne – mówił w Radiu Index Kamil Derda, koordynator projektu

Nasz rozmówca dodaje, że udział w festiwalu to olbrzymie wyróżnienie i przeżycia dla samych aktorów.

W Edynburgu Teatr Lubuski wystawi “Gusła” w języku polskim. Koszt przedsięwzięcia sięgnął kwoty ok. pól miliona złotych. Teatr wsparły Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta jak również konsulat generalny w Edynburgu.