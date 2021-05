Już jutro (tj. w sobotę) odbędzie się Międzynarodowa Noc Muzeów. Biblioteka Norwida także i w tym roku włącza się w to przedsięwzięcie i zaprasza do Muzeum Ilustracji Książkowej.

Tym razem placówka organizuje wydarzenie hybrydowo i może zaprosić uczestników w mury Biblioteki, przestrzegając obowiązujących limitów osób. A główne atrakcje? Maria Radziszewska – Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych przekonuje, że czytelnicy przeniosą się do średniowiecza.

Biblioteka ma jeszcze inną, niecodzienną propozycję.

To wydarzenie trwa ponad tydzień. Polega ono na tym, by zrobić fotografię Twojego ulubionego obrazu, wcielić się w postać z tego obrazu i zrobić zdjęcie i taką kopię słynnego malarza przesłać do biblioteki.