W zielonogórskim BWA trwa wystawa Michała Jankowskiego “Pulpa”. Można ją oglądać…ale tylko przez szybę.

Artysta ceni sobie kontakt z publicznością, ale podkreśla, że cisza i alienacja, które przyszły wraz z pandemią na jego twórczą aktywność mają pozytywny wpływ

Wręcz pomaga mi ta sytuacja w pracy twórczej. Jestem sam i nic mi nie przeszkadza. Warunki do pracy idealne.

W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Sztuki. To idealna okazja do tego, by zastanowić się nad tym, dlaczego odczuwamy potrzebę kontaktu ze sztuką. Rzecz jasna wielu ceni i sprowadza sztukę wyłącznie do funkcji estetycznej. Dla Wojciecha Kozłowskiego, dyrektora BWA, który ze sztuką i artystami obcuje na co dzień już od kilku dekad, liczy się coś jeszcze.

Najciekawsze jest to, co jest przestrzenią wolności w sztuce, że w sztuce tak dużo można. Człowiek, przy pomocy swojej wyobraźni, innych ludzi, przy pomocy umiejętności, chęci, może czynić świat lepszym, ciekawszym, fajniejszym.

Materiał wideo: Katarzyna Mayer-Bzowa, Tomasz Noskowicz