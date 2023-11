Jak już Was informowaliśmy – ruszyły prace budowlane na terenie szpitala w Zielonej Górze. Przy okazji nowego parkingu i kilku innych elementów, lecznica zostanie doposażona także w kamery monitoringu oraz info kioski.

Jeśli chodzi o monitoring, to na terenie Szpitala Uniwersyteckiego pojawi się ponad 150 kamer. Będą one obejmowały wizją to, co się dzieje na zewnątrz budynków. Mówi Mariusz Olkisz z firmy projektowej Olpro.

Funkcja będzie przede wszystkim taka, żeby służby miały możliwość wglądu na teren szpitala. To jest teren otwarty. Monitoring pomoże także w zapobieganiu aktów wandalizmu.

Na terenie szpitala pojawią się również trzy info kioski – przy wjazdach i wyjazdach z terenu lecznicy.

Czyli od ulicy Wazów, Zyty i Waryńskiego. Mają one ułatwić pacjentom poruszanie się po terenie szpitala. Obecnie doprecyzowujemy ich funkcjonalność. Mamy nadzieję, że to będzie duże ułatwienie – zwłaszcza, że jest to duży teren.

Mówił Paweł Urbański, kierownik działu inwestycji i remontów w Szpitalu Uniwersyteckim. Całość prac na terenie zielonogórskiej lecznicy powinna zakończyć się w październiku 2024 roku.