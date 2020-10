Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze otrzymał sprzęt, który wspomaga leczenie nowotworów – urządzenie do oceny ukrwienia tkanek w trakcie zabiegu. Aparat pomogła sprowadzić z Niemiec nowo powołana Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej.

Sprzęt został przekazany szpitalowi w użyczenie. Lekarze wykonali już kilka zabiegów z pomocą tego urządzenia. Dlaczego jest ono ważne i potrzebne?

Po jakichkolwiek operacjach resekcyjnych, szczególnie w onkologii, gdzie czasami trzeba dużo usunąć u pacjenta, np. w przewodzie pokarmowym, problemem jest to, żeby pacjent po takiej operacji się zagoił. Wiemy, że liczba powikłań po dużych zabiegach operacyjnych to średnio 10%. To urządzenie służy temu, że ocenia nam w sposób obiektywny ukrwienie tkanek. Gdy wiemy, że są one dobrze ukrwione, jest to kluczem do sukcesu dobrego gojenia.