Dziś w Opolu ruszają akademickie mistrzostwa Polski w piłce ręcznej. O medale zarówno w kategorii uniwersytetów jak i uczelni powalczą szczypiorniści AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nasz zespół chce powalczyć o medale w obu kategoriach. Potwierdza to w rozmowie z Radiem Index trener akademików Ireneusz Łuczak.

Nie ma co ukrywać, że gdy nie zdobędziemy medalu, to coś będzie nie tak. Chcemy powalczyć, zdobyć jeden być może dwa medale. Jesteśmy drużyna pierwszoligową, najgroźniejszymi rywalami są uczelnie z Krakowa, Warszawy, Lublina i Rzeszowa.

Zielonogórzanie trafili do grupy C. Przeciwnikami będą studenci z Warszawy, Wrocławia i Olsztyna. Co ciekawe, pierwszy mecz grupowy już o 8 rano. – Najważniejszy, by trafić do strefy medalowej – mówił Łuczak.

Najważniejszy jest czwarty mecz, czyli kolejny po wyjściu z grupy. Wygrywając go jesteśmy w czwórce. Pierwszy mecz gramy o godzinie 8 rano, zarówno dla nas i przeciwników z Olsztyna to pora nietypowa, choć na AMP-ach my gramy często tej porze. Tak było w ubiegłym roku.

Dodajmy, że o medale walczy 16 najlepszych uczelni w kraju.