Czy będzie wielki powrót do drużyny siatkarzy AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego? Z zespołem akademików trenuje Łukasz Klucznik. Doświadczony rozgrywający w przeszłości występował w wielu klubach nie tylko w Lubuskiem.

Najmłodsi siatkarze grający w barwach akademików w tym roku skończą 20 lat. A Klucznik? Swoje początki z AZS-em datuje na sezon 2003/2004.

Jak ja zaczynałem, to oni mieli po 2-3 latka. Różnica wieku jest duża, ale to są już zawodnicy może nie tyle, co w pełni rozwinięci, ale siatkarze, którzy gdzieś już grali lub próbują grać na ligowych parkietach. Nie ma co ukrywać, że jest to zespół bardzo młody, nieograny, ale fajnie jest wrócić na parkiet, popróbować i zobaczyć czy coś się jeszcze potrafi.