Zobacz info

KOBIECOŚĆ W OBIEKTYWIE 4 edycja 😍❣ To zaraz obok POMAGANIA PRZEZ CZYTANIE najważniejszy projekt Stowarzyszenia Żar Serca❣💃💃💃 Tym razem zabieramy WAS na zielone wzgórza województwa lubuskiego, do fantastycznego hotelu SPA Żabi Dwór w Radwanowie obok Zielonej Góry. To przepiękne miejsce wygląda jak luksusowy hotel, gdzieś we Włoszech lub Hiszpanii😍 Przecudny teren zielony z basenem, palmy, strefa SPA, piękne wnętrza, w których właściciele zadbali o każdy detal, aby czuć wysoką jakość i niezapomni...