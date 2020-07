Zobacz info

Kochane Babeczki! W środę, 01.07. o godz. 21:00 widzimy się na Naszym babskim spotkaniu, w tym miesiącu jeszcze w formie online:) Cieszę się bardzo i czekam na Nasze rozmowy z niecierpliwością! W tym miesiącu chcę Was zaprosić do wspólnej rozmowy na temat, myślę, że często chowanego przez Na uczucia- smutku. Tak, mam poczucie, że to uczucie bardzo chętnie chowamy głęboko w sercu, tak głęboko, żeby mało kto miał do niego dostęp- nawet i my. Tym bardziej czekam z niecierpliwością na Nasze spotkani...