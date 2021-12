Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze informuje, że w związku z sylwestrowo-noworoczną przerwą, zmienił się harmonogram odbioru odpadów.

Nowy harmonogram obowiązuje od 27, czyli od dziś, do 30 grudnia – to jest do czwartku. 31 grudnia 2021 r. odbiór odpadów nie będzie realizowany.

Przesunięty także zostaje termin odbioru worków z odpadami BIO z 31 grudnia, na 30 grudnia 2021 r.