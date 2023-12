Za kilka dni najgłośniejsza i najhuczniej obchodzona noc w roku. Nie dla wszystkich Sylwester oznacza jednak dobrą zabawę. Z myślą o czworonogach, dla których dźwięki fajerwerków bywają stresujące, miasto kolejny raz zakupiło i rozda preparaty uspokajające.

Środek Kalmvet będzie rozdawany bezpłatnie wszystkim chętnym właścicielom psów od 27 do 28 grudnia w siedzibie Zgranej Rodziny. Znajduje się ona w zielonogórskim ratuszu. Preparat będzie można odbierać w środę od 13 do 17 oraz w czwartek od 9 do 15.