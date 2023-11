14 listopada to Światowy Dzień Seniora. To jedno z kilku świąt w roku, które dedykowane jest osobom starszym.

Jak się mają seniorzy w naszym mieście? Zdaniem Zofii Banaszak, prezeski Uniwersytetu Trzeciego Wieku dobrze, jeśli chodzi o propozycje, których w mieście jest pod dostatkiem.

Osoby, które zajmują się lokalną administracją mają coraz więcej propozycji dla seniorów. Ja jestem bardzo zadowolona ze współpracy z urzędem miasta, marszałkowskim, pracownikami instytucji kultury w mieście. To jest zaszczyt robić wspólne projekty i wydarzenia.

Zofia Banaszak uważa, że każda aktywność przeznaczona dla osób starszych jest godna uwagi.

Każda propozycja dla seniorów, każdy klub, niekoniecznie uniwersytet, bo nie wszyscy przyjdą na UTW są bardzo dobre. Taki dzień zwraca uwagę na populację osób starszych.

W Polsce seniorzy stanowią ok. 25 proc. populacji, a badania pokazują, że do 2050 r. będzie to ponad 40 proc.