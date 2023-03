Już 25 marca odbędzie się kolejna edycja czytania książek popularnego pisarza J.R.R. Tolkiena z okazji światowego dnia czytania Tolkiena. Obchodów nie zabraknie także w Zielonej Górze, zgodnie z tradycją wydarzenie odbędzie się w Mediatece Góra Mediów.

W tym roku w ramach akcji czytania Tolkiena w Mediatece Góra Mediów uczestnicy będą mogli zapoznać się z fragmentami „Hobbita”. Jednak świętowanie obejmuje znacznie więcej atrakcji, o których mówi Natalia Dyjas-Szatkowska, młodsza bibliotekarka Mediateki Góra Mediów.

Będziemy czytać fragmenty powieści Tolkiena, tym razem będzie to „Hobbit”. Oprócz tego będzie quiz „Kto to powiedział?”. Warto się przygotować, poczytać sobie Tolkiena i wziąć udział w konkursie. Będziemy też programować roboty Lego, to będzie premiera nowego robota u nas. Będzie też można stworzyć długopisem 3D ozdoby związane z „Władcą Pierścieni”. Także chcemy taką premierę naszych nowoczesnych technologii tutaj, w Mediatece, ale połączyć to z tradycją, czyli tradycyjnym tekstem znanego i kochanego autora fantastycznych powieści.