Trwa Jarmark Bożonarodzeniowy w Zielonej Górze. Jak co roku na stoiskach tuż obok ratusza można kupić zarówno świąteczne smakołyki, jak i ozdoby. W ofercie lokalnych rękodzielników znajdziemy między innymi stroiki, pachnące świece oraz obrusy pełne haftów.

Nie brakuje też świątecznych ozdób robionych na szydełku. Na stoisku pani Jolanty znajdziemy śnieżynki, dzwoneczki, czy też aniołki. A jakie kolory szydełkowych ozdób są najczęściej wybierane przez kupujących?

Coś dla siebie znajdą także miłośnicy ozdób ekologicznych czy też ręcznie robionych bombek. Czasochłonne szczegóły robienia tych drugich zdradziła nam pani Wanda.

Zajmuje to trochę czasu. Taką większą bombkę robi się około czterech godzin. Bo trzeba specjalną igłę nakręcić, skręcić papierki, skleić. Do tego wybór wzoru. Trochę to wszystko trwa.