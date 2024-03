Pomiary ciśnienia oraz glikemii, analiza składu ciała, czy też test siły mięśniowej – między innymi takie badania zostaną przeprowadzone w poniedziałek oraz piątek na kampusie A UZ. Pomiary i testy przeprowadzą studenci kierunku lekarskiego. I to zupełnie za darmo. A skorzystać z nich będą mogli wszyscy chętni. Wystarczy przyjść.

Cel jest prosty – przyszli lekarze chcą zwiększyć wśród zielonogórzan świadomość na temat profilaktyki. Jakich jeszcze badań mogą spodziewać się uczestnicy pomiarów i testów? To zdradza Kinga Żmuda, studentka V roku kierunku lekarskiego oraz członkini Parlamentu Studenckiego UZ.

Będą też testy na HIV – dodaje Żmuda.

Studenci kierunku lekarskiego chcą się też skupić na chorobach nazywanych dziś cywilizacyjnymi, czyli na cukrzycy i depresji. Z bezpłatnych badań będzie można skorzystać w poniedziałek od godziny 11.30 do 17 oraz piątek od 9 do 17.30. Wszystko to w budynku A-2 przy ulicy Szafrana.