Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina – jeśli jesteś studentem, który pracował w wakacje, po powrocie na uczelnię pamiętaj o dopilnowaniu spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Dokładniej – osoby zatrudnione “w sezonie” na umowę o pracę, muszą ponownie być zgłoszone do ubezpieczenia. Zrobić to może w imieniu studenta rodzic lub uczelnia.

O szczegółach mówi Joanna Branicka, rzeczniczka NFZ w Lubuskiem.

Studenci, którzy pracują tylko w okresie wakacji i na umowę o pracę, uzyskują na krótko swój własny tytuł do ubezpieczenia. Są wyrejestrowani przez ZUS z ubezpieczenia zgłoszonego np. przez rodziców. Po zakonczeniu takiej sezonowej pracy, pracodawca tez ich wyrejestruje z takiego ubezpieczenia. Każdy student powinien zatem przypomnieć rodzicom o ponownym zgłoszeniu go jako członka rodziny. W innej sytuacji będzie nieubezpieczony i będzie ponosił wszystkie opłaty za leczenie.

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS. Ma na to 7 dni od dnia, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. Osoby prowadzące własną firmę zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście.