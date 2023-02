Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaciekawieni zielonogórską turystyką, postanowiliśmy porozmawiać z mieszkańcami miasta o tym, jak i przede wszystkim gdzie spędzają swój wolny czas. Zwyczaje są różne, część naszych rozmówców to domatorzy, inni wolą odpoczywać poza domem.



W 2015 roku, przyłączono do Zielonej Góry pobliskie wsie, co spowodowało zwiększenie ilości miejsc wartych odwiedzenia. Mimo to pojawiają się sugestie, że o coś można byłoby wzbogacić zielonogórską turystykę.

O zdanie zapytaliśmy również ekspertów z zielonogórskiego biura informacji turystycznej Visit Zielona Góra. Pomimo, że nie mamy takich atrakcji jak Wawel czy Łazienki Królewskie, to Zielona Góra też może zaskoczyć. A więc- z czego słynie Zielona Góra, opowie nam Hubert Małyszczyk.

Jak to w społeczeństwie bywa, trendy się zmieniają. Dotyczy to również turystyki. Miejsca, które jeszcze niedawno odwiedzały tłumy, teraz świecą pustkami i odwrotnie. Często jest to efekt modernizacji miasta lub też jej braku. Czy wcześniej popularne miejsca, odeszły w zapomnienie?

Po chwili muzyki, wracamy do naszego programu. Zielona Góra to przede wszystkim piwnice winiarskie, skrywane pod kamienicami. Stale odrestaurowywane stanowią główny punkt programu wycieczek zorganizowanych i nie tylko. O ich atrakcyjności mówi, Mateusz Greczyło.

Zielona Góra, to także cyklicznie organizowane imprezy okolicznościowe. Od tych kulturalnych, wspierających,

lokalnych artystów, przez sportowe po oczywiście Winobranie- z Michałem Adamczykiem dowiedzieliśmy się o szczegółach świętowania.

Zielona Góra, to miejsce przede wszystkim znane ze swoich winiarskich tradycji, ale jak usłyszeliśmy, jej oferta jest znacznie bogatsza. I choć o Zielonej Górze, nie powstawały piosenki takie jak “Sen o Warszawie” czy “Ezoteryczny Poznań”, to miasto przyciąga multikulturowością i dużą liczbą zabytków. Topografia miasta pozwala na odkrywanie miejsc nie tylko w jego centrum, ale także miejscowości przyłączonych po 2015 roku. Największym plusem dla turysty, jest komunikacja, ilość miejsc noclegowych, wino oraz wydarzenia kulturalne w ciągu całego roku.

Audycję przygotowali studenci dziennikarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, w składzie: Magdalena Bogiel, Julia Gradziuk, Kornelia Branowicz, Magdalena Jagiełło, Julia Kolendowicz, Piotr Jagiełło i Jakub Antkowiak.