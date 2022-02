Zbliża się kolejna edycja “Akcji ewaluacji – oceń belfra”. Idea przedsięwzięcia jest prosta – studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Zielonogórskiego wystawiają ocenę wykładowcom naszej uczelni. Żeby to zrobić, potrzebne są jednak tokeny. Czyli indywidualne numery do głosowania.

Już kilka dni temu specjalne kody zostały rozesłane na studenckie konta. Mówi Ewa Sapeńko, rzecznik prasowy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Głosować będzie można od 28 lutego do 30 kwietnia. Tokeny warto jednak zachować dłużej, bo będą one przepustką do nagród. Pierwsza z nich to Dzień Rektorski dla całego wydziału. Pozostałe nagrody mają charakter indywidualny.

Dodajmy, że “Akcja ewaluacja – oceń belfra” odbywa się na naszej uczelni już po raz 14. Więcej na temat głosowania znajdziecie na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.