W poniedziałek 5 lutego role na Uniwersytecie Zielonogórskim się odwrócą i to studenci będą mogli ocenić … wykładowców oraz prowadzących. Wszystko za sprawą akcji ewaluacji pod hasłem “Oceń belfra”, która przeprowadzana jest na naszej uczelni już od 16 lat. Ocena wykładowców odbywa się w formie online.

O szczegółach mówi dr Paweł Szudra, pełnomocnik rektora ds. ewaluacji jakości kształcenia na UZ.

Student wchodzi, loguje się do na swoje konto na STUDNECIE. Tam w zakładce ankiety znajdzie formularz do oceny belfra. Po wypełnieniu, ankieta trafia bezpośrednio do centrum komputerowego.