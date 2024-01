Ważna informacja dla tych, którym marzy się kariera w Państwowej Straży Pożarnej. Przełom roku to najlepszy czas na to, by aplikować o pracę. Ma to związek z rotacją pracowników. Część z nich kończy służbę i przechodzi na emeryturę.

Informacje o wakatach znajdują się na stronach poszczególnych jednostek straży pożarnej. O szczegółach mówi bryg. Magdalena Zyk, naczelnik wydziału kadr PSP w Lubuskiem.

W ogłoszeniu o naborze są zawarte wszelkie informacje. Jakie są oczekiwania, do kiedy należy składać dokumenty, jak będzie przebiegał nabór? Z tego ogłoszenia wynika wszystko. One są dość obszerne, chcemy, żeby tam było jak najwięcej informacji.

Aby ubiegać się o miejsce w straży kandydaci muszą spełnić warunki formalne, mówiące m.in. o polskim obywatelstwie i niekaralności. Należy także przejść testy sprawnościowe. Mówi mł bryg. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy lubuskich strażaków.

Każdy, kto chciałby przystąpić do służby musi liczyć się z tym, że te parametry będą dobrze sprawdzone i najlepiej się do tego wcześniej przygotować. Dobrze już wcześniej zacząć budowę tężyzny fizycznej, tak, żeby potem na egzaminach nie było z tym problemu.

Ważna informacja jest taka, że testy sprawnościowe czekają także te osoby, które aspirują do pracy w straży na stanowisku administracyjnym. Więcej o tym także na naszym portalu wZielonej.pl.