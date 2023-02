Gdzie dostarczyć przeterminowane lekarstwa? Od teraz także do aptek. Zakład Gospodarki Komunalnej dostarczy pojemniki na stare medykamenty do 49 zielonogórskich aptek.

Do tych pojemników będziemy mogli wrzucać leki w oryginalnym opakowaniu, z wyłączeniem ulotek lub tekturowych opakowań. Skoro pojemniki są na leki, to nie można do nich wrzucać strzykawek, termometrów rtęciowych ani też opatrunków. Listę aptek, w których znajdziecie pojemniki na przeterminowane leki znajdziecie poniżej.

1. Dr. Max – ul. Stefana Wyszyńskiego 99/1

2. Dr. Max – ul. Stefana Wyszyńskiego32D/10

3. Dr. Max – ul. Okulickiego 3

4. Dr. Max – ul. Morelowa 34

5. OZ Apteka dbam o zdrowie – ul. Wrocławska 17

6. Apteka Dbam o Zdrowie – ul. Dworcowa 18

7. Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Fryderyka Chopina 21

8. Apteka Dbam o Zdrowie – Osiedle Pomorskie 5A

9. Apteka Dbam o Zdrowie – ul. Anieli Krzywoń 4a

10. DOZ Apteka Dbam o Zdrowie – ul. Budziszyńska 10

11. DOZ Apteka.Dbam o zdrowie.Apteka w Biedronce – ul. Fabryczna 15A

12. DOZ Apteka Dbam o Zdrowie – ul. Kupiecka 25

13. DOZ Apteka dbam o zdrowie “Zacisze” – ul. Agrestowa 87

14. DOZ Apteka Dbam o Zdrowie . Przy Biedronce – ul. Kożuchowska 8

15. ZIKO APTEKA – ul. Stefana Żeromskiego 23

16. PRIMA – ul. Kraljevska 7F

17. APTEKA GEMINI – ul. Stefana Wyszyńskiego 29/1

18. APTEKA GEMINI – ul. Podgórna 43D

19. FRANCISZKAŃSKA – ul. Jedności 58

20. PANAX s.c.. na Dworcu – ul. Dworcowa 32

21. PANAX – ul. Sulechowska 1

22. ESKULAP – ul. Anieli Krzywoń 2A

23. AKADEMICKA – ul. Niecała 2G

24. MODERNA 13 – ul. Stefana Batorego 126 A

25. APTEKA “99” – ul. Stanisława Staszica 9/AB

26. APTEKA 37,5 – ul. Bohaterów Westerplatte 9

27. ZDROJOWA – ul. Zdrojowa 2

28. Racula, ul. Drzonkowska 10

29. Apteka – ul. Kożuchowska 24

30. ZIELONA – Konstruktorów 36/3

31. C.H.AUCHAN – ul. Stefana Batorego 128

32. Apteka Lawendowa – ul. Anieli Krzywoń 6

33. ALDEMED – ul. Towarowa 20

34. ZACISZNA – ul. Zacisze 16

35. STYLOWA 4 – ul. Stefana Wyszyńskiego 3

36. ZIKO APTEKA – ul. Stary Rynek 18

37. Pharmaland – ul. Szosa Kisielińska 22

38. Apteka Alba – ul. Franciszka Rzeźniczaka 3A

39. PERITUS – ul. Energetyków 2A

40. APTEKA 37,5 – ul. Piaskowa 3a

41. Apteka Wazów 42 – ul. Wazów 42

42. TRUSKAWKOWA – ul. Truskawkowa 1b

43. Dr Zdrowie – ul. Dąbrówki 5

44. ŚLĄSKA – Osiedle Pomorskie 7

45. SALUS – ul. Podgórna 43A

46. Dr. Max – Stary Rynek 20

47. REMEDIUM – ul. Makowa 14

48. MORLEOWA – ul. Morelowa 40

49. Jaskółcza – ul. Kukułcza 10/1