Wspólnie z koleżankami sięgała po medale Pucharu Świata, mistrzostw kraju, a także docierała do finałów mistrzostw świata i Europy w akrobatyce sportowej. Kinga Miadzielec to kolejna nominowana w plebiscycie „Sportowiec 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

Wraz z Kingą Grześków, Kamilą Kowalską występowała jeszcze pod nazwiskiem Beker. Kobieca trójka sięgała po wiele sukcesów. Jak się tworzy zespoły, które dochodzą do takiego poziomu? O tym Kinga Miadzielec mówiła na antenie Radia Index.

Trenerzy decydują o wszystkim i tak naprawdę zmiany w młodszych kategoriach są bardzo często. Żeby jednak powstał taki sprecyzowany zespół, to jest długa droga. Dojść do kategorii seniorów to ogrom pracy. Z naboru do tego poziomu dochodzi 1-2 procent.