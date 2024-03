Komunikaty obrony cywilnej wciąż nie są jasne dla wszystkich mieszkańców. Przedstawiciele ruchu miejskiego “Serce Zielonej Góry” mają jednak pomysł jak to zmienić. Na początek do władz miasta trafiła petycja o umieszczanie tego typu informacji na elektronicznych tablicach przystankowych MZK.

Chcemy, żeby komunikacja w sytuacjach kryzysowych była sprawniejsza – mówi Andrzej Olszak, przedstawiciel grupy społecznej.

Musimy mieć pewność, że każdy mieszkaniec otrzyma informację w czasie rzeczywistym. Takie tablice mogą służyć nie tylko do informowania o rozkładzie jazdy, ale także do prezentowania istotnych komunikatów. Kontaktów do służb ratowniczych, instrukcji ewakuacji.