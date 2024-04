– To była intensywna, ale wspaniała kampania – powiedział dziś prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Kończy się czas zabiegania o głosy mieszkańców. Ci w niedzielę oddadzą swój głos w ramach drugiej tury wyborów samorządowych.

– Dziękuję za wszystkie uwagi – podsumował na konferencji przed Palmiarnią Zielonogórską włodarz Zielonej Góry.

Dziękuję za wszystkie uwagi, bo są one dla mnie bardzo istotne. Wiem, że wspólnie razem możemy rozwijać to miasto. W mieście najważniejsi są ludzie, a nie budynki.

Powołany zostanie Społeczny Rzecznik ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Mówiła o tym społeczniczka Agnieszka Klukowska.

Zależy nam na tym, żeby taka osoba w funkcji społecznej powstała. Cieszę się, że coś takiego powstanie, że pan prezydent to zaaprobował.

Kampanię w ostatnich dwóch tygodniach podsumowała szefowa sztabu po pierwszej turze wyborów samorządowych Lena Pilonis, która podkreślała skalę hejtu, z jaką przyszło się zmierzyć w ostatnich dniach sztabowi urzędującego prezydenta.

Nam się za to, że miałyśmy odwagę pójść do prezydenta, powiedzieć mu, czego brakuje temu miastu, to dostałyśmy mocno po uszach. Niech hejt nie będzie narracją w tym mieście!