Za dwa tygodnie lubuscy uczniowie będą już wypoczywać. Ferie zimowe spędzą w tym samym czasie, co województwo kujawsko-pomorskie, małopolskie czy wielkopolskie. Aby pożytecznie wykorzystać wolne dni, nie muszą wyjeżdżać z miasta. W Radiu Index i na portalu wzielonej.pl przedstawimy, co proponują zielonogórskie placówki.

Pakiet różnych zajęć przygotowało Centrum Przyrodnicze. Codziennie, od 28 stycznia do 9 lutego, przy ulicy Dąbrowskiego odbędą się pokazy, eksperymenty i warsztaty.

Jeżeli chodzi o nasze propozycje, to jest ich ponad 10. Generalnie od wtorku do piątku będziemy realizować tematyczne zajęcia. Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Minimalny wiek – to w zależności od projektu, ale są i zajęcia dla 4-latków, i dla nieco starszych dzieci. Krystyna Walińska, kierownik Centrum Przyrodniczego

Tematem zajęć będą obserwacje mikroskopowe, fotografia czy eksperymenty chemiczne ze „śpiewającymi owocami”. Zostaną przeprowadzone w dwóch turach: o godzinie 11:00 i 15:00. Będą interaktywne i multimedialne. Uczestnicy wykorzystają np. technologię rozszerzonej rzeczywistości.

Myślę, że dodatkową atrakcją będą też zajęcia plastyczne, które będą realizowane w wybranych dniach. Zajęcia będą prowadzone przez plastyczkę, Katarzynę Żok. Pani Katarzyna będzie przedstawiała podstawy kompozycji i tworzenia obrazów na zajęciach, które nazwała „Barwy zimy”. Będzie nawiązywała do tego, że zima to nie tylko biel, ale może mieć wiele barw. Krystyna Walińska

Do zwiedzania w Centrum Przyrodniczym będzie otwarte również insektarium. To miejsce hodowli mrówek, owadów z rzędu straszyków i modliszek. Zajęcia pt. „Zadziwiające owady” będą się odbywać w dniach ferii o godzinie 12:00, 14:00 i 16:00.

Udział w zajęciach wymaga wcześniejszych zapisów. Więcej informacji – na stronie Centrum Przyrodniczego.

DATA GODZ. 11:00 GODZ. 15:00 28.01 Świat brył

Miejsca: 25 os.

Wiek uczestników: 5+ lat Zimowe eksperymentowanie

Miejsca: 20 os.

Wiek uczestników: 6+ lat 29.01 Tajniki fotografii

Miejsca: 25 os.

Wiek uczestników: 7+ lat Świat brył

Miejsca: 25 os.

Wiek uczestników: 5+ lat 30.01 Pod napięciem

Miejsca: 25 os.

Wiek uczestników: 7+ lat Mikroskopowanie — nic prostszego

Miejsca: 20 os.

Wiek uczestników: 7+ lat 31.01 Mikroskopowanie — nic prostszego

Miejsca: 20 os.

Wiek uczestników: 7+ lat Tajniki fotografii

Miejsca: 25 os.

Wiek uczestników: 7+ lat 04.02 Magiczna woda

Miejsca: 20 os.

Wiek uczestników: 6+ lat Magiczna woda

Miejsca: 20 os.

Wiek uczestników: 6+ lat 05.02 Podróż do przeszłości

Miejsca: 25 os.

Wiek uczestników: 4+ lat Z nauką mi do twarzy

Miejsca: 20 os.

Wiek uczestników: 6+ lat 06.02 Z nauką mi do twarzy

Miejsca: 20 os.

Wiek uczestników: 6+ lat Pod napięciem

Miejsca: 25 os.

Wiek uczestników: 7+ lat 07.02 Zimowe eksperymentowanie

Miejsca: 20 os.

Wiek uczestników: 6+ lat Podróż do przeszłości

Miejsca: 25 os.

Wiek uczestników: 4+ lat

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

DATA GODZ. 13:00-15:00 29.01 Barwy zimy – warsztaty plastyczne

Miejsca: 20 os.

Wiek uczestników: 7+ lat 31.01 Poznajemy monotypię – zajęcia plastyczne

Miejsca: 20 os.

Wiek uczestników: 7+ lat 05.02 Barwy zimy – warsztaty plastyczne

Miejsca: 20 os.

Wiek uczestników: 7+ lat 07.02 Poznajemy monotypię – zajęcia plastyczne

Miejsca: 20 os.

Wiek uczestników: 7+ lat

ZADZIWIAJĄCE OWADY

Codziennie od 28 stycznia do 9 lutego 2020 r. zapraszamy do minilabów na zajęcia „Zadziwiające owady”, w godzinach 12:00, 14:00 i 16:00. Limit miejsc w grupie do 10 osób, wiek uczestników powyżej 6 lat.