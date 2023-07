Trwa szósty sezon Zielonogórskiego Roweru Miejskiego. Powraca pytanie czy ostatni, wszak jednoślady nie cieszą się już takim zainteresowaniem, jak na początku, gdy wypożyczalnia debiutowała w naszym mieście.

Jedną z przyczyn są hulajnogi elektryczne. Zielonogórzanie przesiedli się na ten środek transportu, korzystając albo z własnych, albo je wypożyczając. Miasto przygląda się sytuacji, o czym mówił w audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki.

Spada dość mocno liczba wypożyczeń. Młodzież przesiadła się na hulajnogi elektryczne. Analizujemy to. Mniej atrakcyjne turystycznie miasta zrezygnowały z wypożyczalni. Zobaczymy, jaka będzie statystyka po sezonie i wtedy podejmiemy decyzję.

Przypomnijmy, miejskie rowery w Zielonej Górze pojawiły się 5 lat temu.

Włodarz zastanawia się czy nie pójść drogą Gdyni. Tamtejsze władze zdecydowały się dofinansowywać zakup elektrycznych jednośladów dla mieszkańców.

Czy nie lepiej te same pieniądze przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu rowerów elektrycznych, zwłaszcza dla starszych mieszkańców. Zielona Góra jest mocno pofałdowana. Te same pieniądze można spożytkować w inny sposób.