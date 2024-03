– Nowoczesny sołtys powinien robić wszystko – mówi Mirosława Jabłonka, sołtyska Raculi od 2015 roku. 11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Tych w Zielonej Górze mamy od 9 lat, czyli od momentu połączenia miasta z gminą.

Mirosława Jabłonka, mówi o sobie sołtyska na rowerze. Jednośladem przemierza Raculę, bo jak mówi, wtedy wszystko lepiej widać.

Urząd najlepiej widzi, bo na przykład słyszę: “och, pani Mirko, była pani na rowerze chyba, bo wszystkie światła są zgłoszone”. Mieszkaniec nie zawsze jest w stanie do mnie przyjść. Jak do mnie dzwoni z problemem, to ja wsiadam na rower i jestem, a jak nie to umawiam się na konkretny czas.