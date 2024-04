W Poznaniu odbyły się snookerowe mistrzostwa Polski w kilku kategoriach. Kolejny raz o sobie dali znać zielonogórzanie. Antoni Kowalski został mistrzem Polski w bilardzie angielskim.

W Drużynowych Mistrzostwach Polski najlepiej poszło Mateuszowi Baranowskiemu. Zielonogórzanin w parze z Michałem Kotiukiem sięgnął po złote medale. Marcin Nitschke wrócił z dwoma srebrnymi medalami. W drużynie i w odmianie snookera „sześciu czerwonych”.

Przegraliśmy z Pawłem Rogozą w drużynie 3:4 z Mateuszem Baranowskim i Michałem Kotiukiem. Chłopaki świetnie zagrali i jakby nie było złoto jest w Zielonej Górze. My w drużynie pokonaliśmy m.in. Antka Kowalskiego i Jakuba Chromego z Krakowa. Indywidualnie wygrywałem właśnie m.in. z Antkiem czy Danielem Holoydą. W finale “6 reds” przegrałem z niesamowitym 13-latkiem, Michałem Szubarczykiem z Lublina.

Brąz w rywalizacji „6 reds” też pojechał do Zielonej Góry, bo na najniższym stopniu podium stanął Antoni Kowalski.

Nitschke mówi u nas jeszcze o zmianie techniki gry. Doświadczony snookerzysta pracuje nad tym z trenerem kadry Markiem Zubrzyckim.

Zdaję sobie sprawę, że po zmianie techniki będę musiał się troszkę wycofać, żeby potem pójść do przodu. Muszę rozluźnić nadgarstek. Wyłapałem to już dawno, ale dopiero teraz jest czas, by się tym zająć.