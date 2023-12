Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek rano pod Zieloną Górą. Dokładniej koło miejscowości Radomia zderzyły się ze sobą ciężarówka, bus i samochód osobowy. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć.

O szczegółach mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Przed godziną 9:00 doszło do tragicznego w skutkach wypadku na drodze krajowej nr 32 przed wjazdem do Zielonej Góry. W zderzeniu brały udział trzy pojazdy. Kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć na miejscu. Kierowca z samochodu dostawczego i kierowca ciężarówki trafili do szpitala, z aut wyciągali ich strażacy.