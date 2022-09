– Jest tak ciasno, że nie można trzymać się uchwytu, stojąc w pojeździe – napisała w naszych mediach społecznościowych słuchaczka, pani Kamila. Chodzi o autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji, linię nr 9 w godzinach porannych między 7 a 9. Autobus jedzie z Batorego w kierunku Wyszyńskiego. Mija na swojej drodze m.in. kilka szkół i od lat jest bardzo oblegany.

Słuchaczka w komentarzu pod transmisją Rozmowy na 96 FM z szefem MZK Robertem Karwackim napisała tak:

Jest tak ciasno, że nie ma możliwości trzymać się uchwytu, stojąc w pojeździe. Czy jest możliwe dodanie dodatkowego autobusu w tym czasie? Czy są prowadzone badania liczby korzystających z komunikacji i dostosowują Państwo system w oparciu o dane?

Otrzymaliśmy odpowiedź z MZK, w której czytamy, że dla rozładowania tłoku w kursach przez ulicę Batorego od uruchomiona została linia nr 29, z Osiedla Czarkowo w kierunku Palmiarni, którą można bezpośrednio dojechać z ulicy Batorego, m.in. do ekonomika przy ulicy Długiej. Jest także możliwość przesiadki na przystanku „Elżbietanki” do autobusów jadących w kierunku ulicy Wyszyńskiego lub na przystanku Palmiarnia do autobusów linii nr 1 i 12 jadących w kierunku Jędrzychowa i ulicy Lechitów, czyli np. do III Liceum Ogólnokształcącego.

Zakład informuje, że w najbliższych dniach będzie monitorował, jak zmiany wpłynęły na pozostałe linie, w tym “dziewiątkę”. Pełna odpowiedź MZK poniżej.