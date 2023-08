– Czy rozważane jest ręczne sterowanie ruchem na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Lwowskiej? Pytał w ostatniej audycji Prezydent na 96 FM jeden ze słuchaczy.

Prezydent Janusz Kubicki przeprasza za utrudnienia. Wiadomo już teraz, że części robót drogowych nie uda się zakończyć przed początkiem roku szkolnego.

Te przesunięcia na październik już dziś wychodzą. My chcieliśmy robić jak najwięcej w wakacje, bo ruch wtedy jest mniejszy. Ponosimy trochę konsekwencje własnego sukcesu, bo ściągnęliśmy miliony złotych. Nie przewidzieliśmy tego, że wiadukt na Zjednoczenia trzeba odbudowywać, a nie remontować, bo sprawiło, że klocki nam się posypały.

Umowa na odbudowę części wiaduktu przy Al. Zjednoczenia ma zostać podpisana w przyszłym tygodniu. Ponadto w mieście trwa przebudowa kanalizacji deszczowej. – Po to, żeby nie było powtórki sytuacji sprzed kilku lat – mówi włodarz miasta.

Całą Polskę obiegło zdjęcie, jak kajakiem pływano po Westerplatte. To nie był powód do dumy. Ktoś powie, że w trakcie kampanii wyborczej nie powinno się remontować dróg. Pieniądze można jednak dostać tylko teraz. Jeżeli można, to podejmuję decyzje takie, które dla mnie mogą być niekorzystne. Chcę jednak, żeby miasto zmieniało się na lepsze.