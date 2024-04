Budowa lodowisko przy kąpielisku w Ochli – to jeden z pomysłów zielonogórskiego Urzędu Miasta. Jej realizacja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Takie są plany i zapowiedzi. Czy jednak do nich dojdzie?

W audycji “Prezydent na 96 FM” nasz słuchacz wyraził zaniepokojenie z powodu ciszy w sprawie lodowiska.

Prezydent Janusz Kubicki twierdzi, że lodowisko powstanie, a miasto chce wystartować w programie ministerialnym i pozyskać kilka milionów złotych na realizację tej inwestycji.

Pojawił się program ministerialny, do końca kwietnia jest nabór, chcemy z niego skorzystać. do pozyskania jest kwota pięciu milionów złotych. Grzechem byłoby nie skorzystać z szansy, nasz wniosek będzie złożony. Kolejny krok to przystąpienie do realizacji Nawet, jeśli to ma potrwać rok dłużej, to przyznam, że podjąłbym taką decyzję, niech potrwa to rok dłużej.