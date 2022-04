Nowe parkingi na Partyzantów? Jest na to szansa, o czym wczoraj mówił w programie Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki.

Słuchacze często pytają o inwestycje w Zielonej Górze, także te dotyczące terenów przeznaczonych pod rekreacje lub miejsca parkingowe. W tej sprawie dzwonił słuchacz, pan Jarosław.

Prezydent potwierdził, że to miejsce jest dedykowane nowemu parkingowi. Miasto szuka środków na tę inwestycję.

Został przygotowany szacunek. ok. 300 tys. zł. Czeka na swoją kolej, aby tę inwestycję zrealizować. Tam miałoby powstać 20 miejsc parkingowych. Inwestycje drogowe i nie tylko mocno idą do góry. Pieniądze posłużą do mniejszej niż pierwotnie planowano liczby zadań inwestycyjnych.