Zielona Góra, szczególnie teraz, w okresie przedświątecznym, jest rozświetlona. Iluminacje znajdują się na głównych ulicach zielonogórskiej starówki. Okazuje się, że nie wszędzie jest tak jasno i świątecznie, jak można by sobie wymarzyć.

Nasz słuchacz, pan Zbigniew, w audycji “Prezydent na 96 FM” pytał o “ciemności egipskie” w jednym z najważniejszych punktów centrum naszego miasta.

Stary Rynek i deptak są pięknie oświetlone, ale na placu Powstańców Wielopolskim nadal nie działa oświetlenie, które było wykonanie wraz z rewitalizacją placu w 2018 roku. Nie działa fontanna, pomnik świętego Urbana toną w ciemnościach. Czy uda się to zmienić?

Co na to magistrat? Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk potwierdził w naszym programie, że temat jest mu doskonale znany.

Staramy się, tam jest awaria, już poprosiliśmy wykonawcę o naprawienie. Postaramy się, by do świat było to zrealizowane.