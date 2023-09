O pierwsze zwycięstwo w I lidze powalczą we wtorek szczypiorniści Olimpu AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy zmierzą się w Świdnicy z ŚKPR-em.

Oba zespoły w inauguracyjnej kolejce przegrały. Zielonogórzanie ulegli w Poznaniu Grunwaldowi 23:26, zaś ŚKPR uległ na wyjeździe Olimpowi Grodków 30:33.

AZS wracał jednak z Poznania z podniesionymi głowami i powodami do optymizmu. Mówi trener Ireneusz Łuczak.

My jedziemy zaprezentować się nie gorzej niż w Poznaniu, a co za tym idzie chłopaki zostawią serce i zdrowie na boisku. Wiadomo, że po to się gra, żeby wygrywać. Z takim zamiarem udamy się do Świdnicy. Z każdym meczem w tej lidze powinno być coraz lepiej.